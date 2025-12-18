Орбан призвал ЕС поддержать США при урегулировании конфликта в Украине

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия предлагает Евросоюзу отказаться от всей ошибочной стратегии в конфликте в Украине и поддержать США в процессе урегулирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
«Мы предлагаем отложить всю эту стратегию, которая является ошибочной стратегией ЕС, направленной на поддержку войны, развернуться и начать мирную политику. Самый простой способ сделать это — поддержать президента США и сказать, что единственное, что мы должны сделать сейчас, — помочь президенту США добиться мира. Это все, что нам нужно сделать сейчас, нам не нужно принимать никаких других решений», — сказал Орбан журналистам в Брюсселе. -0-