Одни воюют, другие воруют: генералы, которых отправили за решётку после начала СВО

Перечисление всех «заслуг» Иванова перед Отечеством займёт не один час, а потому вспомним лишь основные. Первое дело против экс-замминистра связано с растратой более 200 миллионов рублей и незаконной легализацией ещё 3,9 млрд. Этот эпизод произошёл в 2015—2016 годах, когда он руководил закупкой в Греции паромов для Керченской переправы в Крыму. По нему Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей. Но самым скандальным оказалось второе дело — о получении гигантской взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Разбирательства по нему всё ещё идут.