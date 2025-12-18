Одни воюют, другие воруют: генералы, которых отправили за решётку после начала СВО

Честь. Долг. Отечество. За эти высеченные в уставе слова целые поколения защитников России шли в бой и отдавали жизни. Но для ряда генералов столь священные понятия оказались лишь пустой формальностью и циничным прикрытием для подлого предательства. Пока армия вела тяжёлые бои на полях СВО, эти «стратеги» в глубоком тылу выстраивали коррупционные схемы, превращая конфликт в источник личной наживы. Их решения ставили под угрозу жизнь бойцов, оставляя подразделения без связи, тёплой экипировки и своевременного снабжения. Итог таких историй един: арест, разжалование и пожизненное клеймо взяточника в погонах.
Связь за взятки. Солдаты остались без раций.
«Без связи нет управления, без управления нет победы» — гласит девиз российских связистов. Одна беда — не везёт этому роду специальных войск ВС России с начальниками. С 2013-го по 2020 год их возглавлял генерал-полковник Халил Арсланов — коррупционер, приговорённый к 17 годам колонии за мошенничество на 6,7 млрд рублей. Его преемником стал генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которому предстояло обеспечить войска качественной связью перед началом и во время СВО. Впрочем, военачальник предпочёл пойти по стопам предшественника.
Давно не секрет, что с первых дней спецоперации на Украине Российская армия столкнулась с серьёзным дефицитом средств коммуникации. Как замечал военкор, Герой РФ Евгений Поддубный, связь стала настоящей болью СВО. В важнейший для страны период у защитников вдруг не оказалось современных раций и защищённых каналов для координации действий на широчайшем театре военных действий. На виновника следствие вышло не сразу — до 2024 года Шамарин продолжал занимать свой пост, лишь потом его задержали.
Оказалось, что генерал оказывал покровительство Пермскому телефонному заводу «Телта», который годами выигрывал многомиллионные господряды на поставки полевой связи. Взамен руководитель предприятия платил Шамарину взятки. За несколько лет эта схема принесла Шамарину около 36 млн рублей, а рядовым военным — старьё и китайщину по завышенной цене вместо нормальных гаджетов. По некоторым данным, «Телта» даже поставляла на передок безнадёжно устаревшие советские «тапики» — полевые телефоны ТА-88.
Приговор Московского гарнизонного военного суда стал суровым, но закономерным финалом карьеры генерала. Шамарин был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорён к семи годам лишения свободы. Суд также лишил его воинского звания, а вот государственные награды осуждённому оставили.
Кадровик-миллионер. Искал не героев, а откаты.
Ещё одним генералом, которого личное обогащение заботило больше защиты Родины, оказался начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. В 2021—2023 годах, когда Россия готовилась и вступала в своё серьёзнейшее испытание, военачальник плёл связи с коммерсами и копил на безбедную старость. Как подозревают силовики, кадровик активно лоббировал интересы бизнеса в вопросах оборонки. По версии следствия, он получал взятки от предпринимателя Лёвы Мартиросяна за помощь в контрактах на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.
После задержания выяснилось: Кузнецов успел неплохо озолотиться. В его особняке были обнаружены 100 млн рублей наличкой, пачки долларов и евро, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. Ну и как же без кучи элитной недвижимости. Уголовное дело в отношении генерала всё ещё продолжается, недавно Следком завершил расследование и передал фигурантам 40 томов для ознакомления. Ожидается, что приговор генералу гарнизонный военный суд озвучит в первой половине 2026-го.
Его особняки и миллиарды стоили армии победы.
По объёму взяток и ущербу, который был нанесён нашей стране, её бюджету, обороноспособности и даже репутации, особняком стоит имя Тимура Иванова. Неспроста именно замминистра обороны в звании действительного государственного советника 1-го класса (соответствует генералу армии) дал старт череде громких арестов в МО. А разгуляться госслужащему было где — он курировал самые «жирные» в плане финансирования отрасли ведомства: строительство и ремонт военных объектов, жилищное и медицинское обеспечение, управление имуществом и расквартированием войск.
Перечисление всех «заслуг» Иванова перед Отечеством займёт не один час, а потому вспомним лишь основные. Первое дело против экс-замминистра связано с растратой более 200 миллионов рублей и незаконной легализацией ещё 3,9 млрд. Этот эпизод произошёл в 2015—2016 годах, когда он руководил закупкой в Греции паромов для Керченской переправы в Крыму. По нему Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей. Но самым скандальным оказалось второе дело — о получении гигантской взятки на сумму 1 млрд 185 млн рублей. Разбирательства по нему всё ещё идут.
Резонанс делам Иванова придают не только масштабы хищений и ущерба, но и объёмы накопленного им имущества. Это и роскошные особняки по всей России, и коллекционные автомобили, и редчайший антиквариат, и часы с драгоценностями, и наличка: более 213 млн рублей, 337 тыс. долларов, 187 тыс. евро и даже 100 дирхамов ОАЭ. Всё это было конфисковано судом и изъято в доход государства.
Генералы-партнёры. Делили миллионы в военном парке.
Если вы хоть раз доезжали по Минскому шоссе до Кубинки, то наверняка видели по левую сторону от дороги Военно-патриотический парк «Патриот». Этот поистине гигантский комплекс, построенный неподалеку от крупнейшего в Европе бронетанкового музея, несколько лет поневоле кормил группу с большими звёздами на погонах.
Например, директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития МО Владимира Шестерова. По версии следствия, генералы завышали суммы в отчётных бумагах и присваивали себе десятки миллионов, принадлежащих парку.
В 2024-м всех задержали. Шестеров и Ахмедов сразу стали сотрудничать со следствием. Первого приговорили к шести годам колонии и лишили звания, второго — к пяти годам колонии.
Армейский рацион: золотой для него, гнилой для солдат.
Посоперничать с другими генералами в масштабах нанесённого армии ущерба может и Дмитрий Булгаков — главный тыловик Министерства обороны. Генерал армии отвечал за всё материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ. Под его руководством находились многомиллиардные закупки — начиная с продовольствия и экипировки и заканчивая вооружением и инфраструктурными проектами, такими как развитие БАМа. От наградных планок на его кителе может зарябить в глазах — здесь Булгаков тоже уступает разве что лишь Иванову.
Булгакова задержали всё в том же «чёрном» для коррупционеров в погонах 2024 году. Генерал оказался в поле зрения силовиков после скандала с низкосортными сухпайками. Например, по версии следствия, говядина в них тайно подменялась дешёвыми курятиной и свининой. А пайки для военнослужащих и участников СВО закупали ещё и по двойной цене. Ему же инкриминируют гнилую форму со складов, ржавые автоматы для мобилизованных и другие косяки снабжения. Ущерб от махинаций оценён в 1,3 млрд рублей.
На последнем заседании по делу Булгакова суд арестовал имущество фигуранта, впереди вынесение приговора. Вину экс-замминистра не признаёт и называет все претензии в свой адрес «страшной ошибкой». Более того, генерал армии даже просил отпустить его из СИЗО из-за прежних заслуг.