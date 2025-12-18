МИД России назвал «циничной манипуляцией» фейки о словах Захаровой: представлено оригинальное видео

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на брифинге. Она ответила на ряд вопросов, касающихся ситуации в Европе. После конференции в Сети появились фейки о якобы словах Марии Захаровой про экономию Европы на рождественской иллюминации. В МИД опровергли такую информацию, сообщается в пресс-службе ведомства.