МИД России назвал «циничной манипуляцией» фейки о словах Захаровой: представлено оригинальное видео

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила на брифинге. Она ответила на ряд вопросов, касающихся ситуации в Европе. После конференции в Сети появились фейки о якобы словах Марии Захаровой про экономию Европы на рождественской иллюминации. В МИД опровергли такую информацию, сообщается в пресс-службе ведомства.
Как объяснили в Министерстве, фейки — «циничная манипуляция» и второсортные подделки. Фразу официального представителя МИД «намеренно» исказили, вырезав из фрагмента ряд слов. Ведомство представило полный отрывок из выступления политика.
«Якобы фраза про экономию европейцев даже на рождественской иллюминации не соответствует действительности и даже вызвала бурную реакцию в соцсетях. Остается констатировать, что имеем дело с очередной низкопробной поделкой (и подделкой). Обман, подлог, манипуляции», — высказались в МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа использует украинский конфликт как инструмент для давления на мир. Это необходимо для «самоутверждения» ЕС.