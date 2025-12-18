Лукашенко: реализация идеи Трампа о большой пятерке стран изменит мир

Лукашенко заявил, что не все понимают реальный смысл идей Трампа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае создания по инициативе президента США Дональда Трампа международного блока из России, Китая, Японии, США и Индии мировая система кардинально изменится. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, выдержки из которого приводит государственное агентство БелТА.
По словам Лукашенко, объединение этих пяти государств в один союз способно за короткий срок перераспределить глобальные центры влияния и изменить баланс сил в мировой политике и экономике. «Из средств массовой информации я услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский лидер отметил, что в Европе, по его мнению, недооценивают возможные последствия подобной инициативы и не до конца понимают стратегию американского президента. Он указал, что Вашингтон, по его оценке, смещает фокус с европейского направления на азиатское, рассчитывая на более быстрый экономический рост и новые рынки для сотрудничества.
Лукашенко подчеркнул, что выбор в пользу Азии связан с динамикой развития региона. По его словам, именно там формируется главный центр будущего мирового роста, а ключевую роль в этом процессе играет Китай, который демонстрирует устойчивые темпы экономического и технологического развития и усиливает свое влияние в международных организациях и интеграционных проектах.
Интервью у президента Белоруссии взяла ведущая Newsmax TV Грета Конвей Ван Састерен. Она является супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, который 12 и 13 декабря провел в Минске серию встреч, в том числе переговоры с Лукашенко. Агентство БелТА отмечает, что беседа с американским телеканалом проходила на фоне этих контактов и обсуждения перспектив двусторонних отношений.