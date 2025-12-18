Лукашенко: реализация идеи Трампа о большой пятерке стран изменит мир

По словам Лукашенко, объединение этих пяти государств в один союз способно за короткий срок перераспределить глобальные центры влияния и изменить баланс сил в мировой политике и экономике. «Из средств массовой информации я услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.