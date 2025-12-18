Лукашенко: Ким Чен Ын знает свое место в мире и не является фантомом

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о порядочности и честности главы КНДР Ким Чен Ына, который знает свое место в мире и не является фантомом. Об этом Лукашенко сказал в интервью американской телекомпании «Ньюмакс». Видео появилось в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава Беларуси вспомнил, что виделся с главой Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на военном параде в Китае в сентябре 2025 года, и у него сложилось нормальное впечатление от встречи.
«Трамп тоже думал, что это неизвестно какой человек. Но когда встретился с ним в первый срок, он нормально о нем отозвался. Я так же», — сказал Лукашенко американской журналистке, вспомнив общение глав США и КНДР в 2019 году.
Также президент Беларуси добавил, что изначально его впечатление о Ким Чен Ыне складывалось по СМИ.
«Но когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире. Он не является каким-то там фантомом. Он порядочный, спокойный, честный человек. Это короткая была встреча. Но у меня сложилось такое впечатление. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться», — поделился Лукашенко.
