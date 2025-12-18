Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике и великим человеком

Президент Российской Федерации Владимир Путин является «волкодавом» в политике и великим человеком. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко.
— Человеческие качества у Путина очень хорошие, но в политике — волкодав. Он великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики, — высказался он в интервью американскому каналу Newsmax, фрагмент которого опубликован в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале «Пул Первого».
Также белорусского лидер во время интервью отметил, что украинцы сами отдали Крым россиянам в 2014 году и не хотели за него воевать.
Кроме того, он попросил журналистку не задавать ему «гадких вопросов» о коллегах из РФ и Соединенных Штатах Владимире Путине и Дональде Трампе и председателе КНР Си Цзиньпине.
Лукашенко отдельно подчеркнул, что продолжение военного конфликта России и Украины грозит глобальной войной с применением всех существующих видов вооружения. Он уверен, что это противостояние началось из-за того, что украинские власти решили «заткнуть рты» русскоязычным гражданам и сжигали людей, которых считали врагами.