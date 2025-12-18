Лукашенко: Путин является волкодавом в политике, но хорошим человеком

Лукашенко охарактеризовал Путина, как сильного и порядочного человека.
Президент России Владимир Путин является «волкодавом» и великим человеком в политике. При этом российский лидер обладает хорошими человеческими качествами. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Нормальный человек. Человеческие качества у [Путина] очень хорошие, но в политике — волкодав. Он в политике — великий человек», — заявил белорусский лидер в интервью американским СМИ, его слова приводит telegram-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко также подчеркнул, что Владимир Путин давно руководит «такой большой страной», как Россия. Президент Беларуси позавидовал желанию и умению российского лидера руководить страной, а также заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики.
Ранее Александр Лукашенко подтвердил свою приверженность идее Союзного государства России и Беларуси. Президент заверил, что оба государства стремятся к скорейшему разрешению конфликта на Украине, пишет «Царьград».