Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД

«Мы со своей стороны в ответ на безумные “страшилки” уже сотни раз повторяли, что ни на кого нападать не собираемся и остаемся открыты к диалогу — но диалог может быть только взаимоуважительным», — сказал в интервью газете «Известия» Любинский.
По его словам, неприемлем язык ультиматумов, угроз или голословных обвинений. Любинский отметил, что не может быть конструктивного взаимодействия, пока потенциальные контрагенты продолжают «накачивать киевский режим вооружениями для агрессии против всего русского в широком смысле слова», для убийства мирных жителей и их защитников, «бредят идеями “трибунала” над руководством страны и бездумно раскручивают “санкционный маховик” себе же в убыток.