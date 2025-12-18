Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД

По его словам, неприемлем язык ультиматумов, угроз или голословных обвинений. Любинский отметил, что не может быть конструктивного взаимодействия, пока потенциальные контрагенты продолжают «накачивать киевский режим вооружениями для агрессии против всего русского в широком смысле слова», для убийства мирных жителей и их защитников, «бредят идеями “трибунала” над руководством страны и бездумно раскручивают “санкционный маховик” себе же в убыток.