Лукашенко рассказал о первом визите в Китай и отношениях Белоруссии с Европой и США

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился подробностями истории о первом визите в Китай. По его словам, он сразу видел, что Пекин будет развиваться. При этом европейцы пытались «запугать» президента всякого рода «демократией». Так он сообщил в беседе с телеканалом Newsmax TV.
Президент Белоруссии заверил, что после первого визита в Китай принял решение развивать контакты со страной. Он назвал КНР государством с «большим будущим».
«Американцы тогда, знаете, не очень с нами дружили и дружить не хотели. Европейцы тоже пытались меня запутать разного рода демократией там и так далее. Но я видел экономику прежде всего», — поделился Александр Лукашенко.
Он также порассуждал о ситуации вокруг Украины. По его словам, конфликт рискует перерасти в глобальное противостояние. Президент Белоруссии счел кризис опасным для Европы и всего мира.