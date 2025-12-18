Российская Федерация в ответ на необоснованные опасения европейских партнёров многократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений и готовности к конструктивному диалогу, основанному на взаимном уважении. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
По его словам, Москва не приемлет язык ультиматумов, угроз или бездоказательных обвинений.
Любинский подчеркнул, что о конструктивном взаимодействии не может быть речи, пока западные страны продолжают вооружать киевский режим для ведения агрессии против всего русского, поддерживают идеи суда над руководством России и вводят санкции, которые наносят ущерб в первую очередь самим инициаторам.
«Мы со своей стороны в ответ на безумные “страшилки” уже сотни раз повторяли, что ни на кого нападать не собираемся и остаемся открыты к диалогу — но диалог может быть только взаимоуважительным», — сказал Любинский.
Ранее сообщалось, что парламент Австрии не поддержал идею использования активов РФ для помощи Киеву.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.