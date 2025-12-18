ВСУ атаковали многоэтажку и жилые дома в Ростове-на-Дону

По данным SHOT, в Ростове-на-Дону пострадали несколько квартир, фасад здания, а также выбиты стёкла в многоэтажном доме. Местные жители сообщили, что наблюдали дым, но сильного пожара не произошло. Повреждения зафиксированы на этажах с пятого по девятый. В районе высотного дома уже находятся шесть пожарных машин.