ВСУ атаковали многоэтажку и жилые дома в Ростове-на-Дону

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону и Батайск повреждены многоэтажные жилые здания, однако информация о пострадавших отсутствует.
По данным SHOT, в Ростове-на-Дону пострадали несколько квартир, фасад здания, а также выбиты стёкла в многоэтажном доме. Местные жители сообщили, что наблюдали дым, но сильного пожара не произошло. Повреждения зафиксированы на этажах с пятого по девятый. В районе высотного дома уже находятся шесть пожарных машин.
Губернатор Юрий Слюсарь добавил: «В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется».
Ранее министерство обороны России сообщило о том, что за три часа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.