Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали многоэтажку и жилые дома в Ростове-на-Дону

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону и Батайск повреждены многоэтажные жилые здания, однако информация о пострадавших отсутствует.

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону и Батайск повреждены многоэтажные жилые здания, однако информация о пострадавших отсутствует.

По данным SHOT, в Ростове-на-Дону пострадали несколько квартир, фасад здания, а также выбиты стёкла в многоэтажном доме. Местные жители сообщили, что наблюдали дым, но сильного пожара не произошло. Повреждения зафиксированы на этажах с пятого по девятый. В районе высотного дома уже находятся шесть пожарных машин.

Губернатор Юрий Слюсарь добавил: «В Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. На место выехали дежурно-спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется».

Ранее министерство обороны России сообщило о том, что за три часа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше