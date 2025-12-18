Ричмонд
Лукашенко сказал, при каком условии Трамп точно войдет в историю

Президент Беларуси сказал, при каком условии Дональд Трамп войдет в историю.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью американской телекомпании «Ньюмакс», при каком условии его американский коллега Дональд Трамп точно войдет в историю. Видео появилось в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что в урегулировании конфликтов у Трампа уже «кое-что получается», и в целом по данному направлению главой США сделано немало:

«Неважно, семь или восемь остановил войн или конфликтов. Но он на это нацелен».

Также президент Беларуси заметил:

«И если этот конфликт в Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не надо [будет] никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый президент Соединенных Штатов Америки. Чего не скажешь о других после Рузвельта».

Напомнил Александр Лукашенко и о предыдущей администрации США — под руководством Джо Байдена, — от которой команда Трампа выгодно отличается. По словам Лукашенко, их предшественники пытались «силой наклонить весь мир и экономически, и военным образом».

Также в интервью Александр Лукашенко сказал, почему президент России Владимир Путин в политике волкодав и великий человек. А еще высказался о личных качествах и вменяемости Владимира Зеленского. Кроме того, белорусский лидер заметил, что Ким Чен Ын знает свое место в мире и не является фантомом.

