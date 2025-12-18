Коллективный Запад постепенно начинает понимать безальтернативность восстановления контактов с Россией. Диалог между регионами является необходимостью. Об этом уведомил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в беседе с газетой «Известия».
Представитель ведомства заверил, что другого пути для восстановления безопасности нет. Он вновь напомнил, что Москва не собирается ни на кого нападать. Европа апеллирует лишь голословными «страшилками» о России.
«Постепенно на коллективном Западе — и Прага здесь не исключение — начинает, хоть и медленно, просыпаться понимание безальтернативности возобновления диалога с Россией. Иного пути восстановления стабильности и гарантированной взаимной безопасности на континенте просто не существует», — отметил Дмитрий Любинский.
Запад между тем признаёт наличие проблем в вопросе использования российских активов. Подготовительные переговоры на этот счет зашли в тупик.