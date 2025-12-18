Ещё одно должностное лицо Украины подозревается во взяточничестве: задержан экс-генпрокурор

Бывший украинский генеральный прокурор Святослав Пискун задержан сотрудниками полиции. Его поймали в Ницце. Об этом говорится в материале украинского издания «Новости Live».
Как утверждается, Святослав Пискун задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды. По версии правоохранителей, он замечен во взяточничестве при закрытии уголовного дела о покушении на убийство.
Ранее в квартире Святослава Пискуна провели обыски. Он трижды занимал пост генпрокурора Украины.
В Мариуполе между тем задержали 16-летнего парня. Его обвиняют в организации поджогов сотовых вышек по заданию украинских спецслужб. Подросток хотел подзаработать, поэтому решился на соответствующие шаги. В отношении исполнителя преступления возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».