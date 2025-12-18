Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о полной блокаде Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады вокруг Венесуэлы, заявив, что американские силы не пропустят в страну «никого, кто не должен пройти». По его словам, военно-морское окружение призвано перекрыть движение подсанкционных танкеров, направляющихся в Венесуэлу и из неё.

Источник: Life.ru

Ранее Трамп сообщил о приказе блокировать все такие суда и наращивать военную группировку вокруг страны. Он подчеркнул, что давление будет сохраняться до тех пор, пока Каракас не вернёт Вашингтону, по его выражению, «украденные ранее» нефтяные, земельные и другие активы.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе своего утреннего обращения к нации (05:00 мск). В то же время представители Белого дома сообщили, что речь главы государства будет посвящена итогам года и новым инициативам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше