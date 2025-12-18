Трамп объявил о полной блокаде Венесуэлы

Ранее Трамп сообщил о приказе блокировать все такие суда и наращивать военную группировку вокруг страны. Он подчеркнул, что давление будет сохраняться до тех пор, пока Каракас не вернёт Вашингтону, по его выражению, «украденные ранее» нефтяные, земельные и другие активы.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле в ходе своего утреннего обращения к нации (05:00 мск). В то же время представители Белого дома сообщили, что речь главы государства будет посвящена итогам года и новым инициативам.
