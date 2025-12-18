СМИ: Трамп обсудил с юристом возможность третьего срока

По информации издания, Дершовиц, который ранее входил в команду адвокатов Трампа, когда ему был объявлен импичмент конгрессом, встретился с американским лидером в Овальном кабинете и передал ему черновик своей книги под названием «Может ли президент Трамп конституционно отслужить третий срок?».
«Я сказал (Трампу- ред.): неясно, может ли президент стать президентом на третий срок, и неясно, допустимо ли это», — сказал Дершовиц газете.
Отвечая на вопрос газеты о встрече и позиции Трампа по поводу возможного нового президентского срока, представитель Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что стране повезло бы, если бы он проработал на этом посту дольше.
Число сроков, на которое может избираться президент США, регулируется 22-й поправкой к конституции, которая была ратифицирована в 1951 году. В ней говорится, что «никто не может быть избран на должность президента более чем два раза».