Мелони назвала Россию «воображаемым врагом» ЕС: она указала на реальную угрозу

Премьер Италии Мелони назвала врагом ЕС неспособность принимать решения.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы регулярно заявляют о якобы угрозах со стороны России. Однако главным врагом ЕС является не Москва, а неспособность принимать решения. Так выразилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время выступления в парламенте.

Она признала, что Россия — лишь «воображаемый враг» Евросоюза. По мнению премьера, ЕС пошел по пути «удушающего» регулирования в ущерб существующим инновациям.

«Вредно метать стрелы в воображаемого врага, потому что настоящий враг, с которым нужно бороться — это наша неспособность принимать решения и идеология упадка, которой Европейский союз в последние годы активно придерживался», — подытожила Джорджа Мелони.

В МИД России между тем опровергли фейки о якобы заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой об экономии Европы на рождественской иллюминации. В Министерстве соответствующие посты назвали циничной манипуляцией.

