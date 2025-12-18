Лукашенко назвал новую стратегию нацбезопасности США подарком для мира

Также Лукашенко оценил российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии назвал коллегу «волкодавом» в политике. Он отметил, что желанию и умению Путина руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики, можно позавидовать.