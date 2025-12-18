Ричмонд
Лукашенко назвал новую стратегию нацбезопасности США подарком для мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил новую стратегию национальной безопасности США. В интервью американскому телеканалу Newsmax TV он назвал документ «приличным» и заявил, что его реализация на практике станет «подарком для мира».

Белорусский лидер также поддержал политику президента США Дональда Трампа, отметив, что тот правильно уделяет внимание не только внешней, но и внутренней политике, включая экономические вопросы. Лукашенко подчеркнул, что такой подход является точным и верным.

Также Лукашенко оценил российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии назвал коллегу «волкодавом» в политике. Он отметил, что желанию и умению Путина руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики, можно позавидовать.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

