Лукашенко назвал новую стратегию нацбезопасности США подарком для мира

Белорусский лидер также поддержал политику президента США Дональда Трампа, отметив, что тот правильно уделяет внимание не только внешней, но и внутренней политике, включая экономические вопросы. Лукашенко подчеркнул, что такой подход является точным и верным.
Также Лукашенко оценил российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии назвал коллегу «волкодавом» в политике. Он отметил, что желанию и умению Путина руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики, можно позавидовать.
