Председатель СБ подтвердил запрос Венесуэлы на заседание Совбеза ООН

ООН, 18 дек — РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН миссия Словении при Организации подтвердила РИА Новости запрос Венесуэлы на проведение заседания Совбеза в связи с действиями США, консультируется с членами органа.

Источник: © РИА Новости

«Председатель подтверждает, что получил письмо от Венесуэлы и находится в процессе консультаций с членами Совета Безопасности», — сказали в миссии Словении.

Ранее агентство Рейтер писало, что власти Венесуэлы обратились к СБ ООН с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США». Оно, по данным агентства, вероятно, будет запланировано на следующий вторник.

Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

