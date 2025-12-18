Ричмонд
Трамп обсудил с юристом возможность баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп обсудил с адвокатом Аланом Дершовицем, ранее входившим в его команду защиты во время процедуры импичмента, возможность баллотироваться на третий президентский срок.

Как сообщает газета Wall Street Journal, во время встречи в Овальном кабинете Дершовиц передал Трампу черновик своей книги под названием «Может ли президент Трамп конституционно отслужить третий срок?».

По словам юриста, он пояснил президенту, что вопрос о допустимости третьего срока остаётся неоднозначным с правовой точки зрения. На запрос издания о позиции Трампа представитель Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что стране повезло бы, если бы он занимал пост президента дольше. Напомним, 22-я поправка к Конституции США, ратифицированная в 1951 году, ограничивает избрание одного лица на пост президента двумя сроками.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о желании США вернуть права на нефть в Венесуэле.

