Путин заявил о готовности РФ идти путем дипломатии: он предостерег Украину от отказа говорить «по существу»

Российский лидер, кроме того, заявил об увеличении возможностей армии РФ. Этому, продолжил он, способствует боевой опыт. Военные получили его в зоне проведения спецоперации. В течение 2025 года российская сторона неизменно удерживала инициативу по всем боевым направлениям, подчеркнул президент. ВС России продолжают и сейчас переламывать противника. Владимир Путин пояснил, что бойцы регулярно наносят существенный урон ВСУ. В том числе, ВС РФ побеждают «элитные подразделения».