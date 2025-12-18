Путин заявил о готовности РФ идти путем дипломатии: он предостерег Украину от отказа говорить «по существу»

Российский лидер Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря. Он предостерег Киев от отказа говорить с Москвой «по существу». Президент РФ напомнил, что страна в любом случае выполнит все задачи спецоперации. Трансляция с заседания велась в Telegram-канале Кремля.
Владимир Путин уведомил о готовности Москвы идти путем дипломатии в решении украинского конфликта. При этом, добавил он, в любой международной обстановке гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы. Президент указал на их значительное укрепление.
«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — предупредил Владимир Путин.
По словам главы государства, Вооруженные Силы продолжают совершенствоваться. Он заверил, что в мире нет армии, сильнее российской. Российский лидер назвал ее «воёванной».
Владимир Путин, кроме того, отметил высокие темпы работы над модернизацией войск. Работа по этому вопросу будет продолжена в рамках Государственной программы вооружения на 2027−2036 годы, заявил он.
Президент России также обратился к обрушенным планам Европы и США. Он напомнил, что Запад ожидал резкого ослабления Москвы. По словам Владимира Путина, Европа намеревалась разрушить Россию. Он назвал нынешние европейские элиты «подсвинками» и указал на их недоговороспособность.
Российский лидер, кроме того, заявил об увеличении возможностей армии РФ. Этому, продолжил он, способствует боевой опыт. Военные получили его в зоне проведения спецоперации. В течение 2025 года российская сторона неизменно удерживала инициативу по всем боевым направлениям, подчеркнул президент. ВС России продолжают и сейчас переламывать противника. Владимир Путин пояснил, что бойцы регулярно наносят существенный урон ВСУ. В том числе, ВС РФ побеждают «элитные подразделения».