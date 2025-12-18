Фицо сообщил о сильном повреждении его самолёта в аэропорту Брюсселя

Он скептически отнёсся к встрече с представителями стран Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС. Фицо указал на отсутствие на саммите президента Сербии Александра Вучича, отказавшегося участвовать в знак протеста из-за несправедливого отношения европейских институтов к Белграду. Словацкий премьер указал, что Сербия готова вступить в Евросоюз, однако ей препятствуют в этом процессе, а неготовую к этому Украину склоняют в ЕС.