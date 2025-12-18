Фицо сообщил о сильном повреждении его самолёта в аэропорту Брюсселя

«Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолёт так, что он не пригоден к полётам, и мы должны оставить его здесь», — написал Фицо на своей странице в соцсетях.
Он скептически отнёсся к встрече с представителями стран Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС. Фицо указал на отсутствие на саммите президента Сербии Александра Вучича, отказавшегося участвовать в знак протеста из-за несправедливого отношения европейских институтов к Белграду. Словацкий премьер указал, что Сербия готова вступить в Евросоюз, однако ей препятствуют в этом процессе, а неготовую к этому Украину склоняют в ЕС.
Ранее Фицо час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой о финансовой помощи Украине. Он заявил, что не поддержит выделение Киеву денег на военные цели на саммите ЕС 18−19 декабря. Об этом политик сообщил на заседании парламентского комитета по европейским делам. Трансляцию вели на официальном сайте парламента.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.