Фицо сообщил о сильном повреждении его самолёта в аэропорту Брюсселя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в аэропорту Брюсселя серьёзно повредили его самолёт. Это произошло вечером в среду, когда он прибыл на саммит Европейского союза.

«Сложный саммит в Брюсселе начался нехорошо. В аэропорту нам автомобиль с трапом разбил самолёт так, что он не пригоден к полётам, и мы должны оставить его здесь», — написал Фицо на своей странице в соцсетях.

Он скептически отнёсся к встрече с представителями стран Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС. Фицо указал на отсутствие на саммите президента Сербии Александра Вучича, отказавшегося участвовать в знак протеста из-за несправедливого отношения европейских институтов к Белграду. Словацкий премьер указал, что Сербия готова вступить в Евросоюз, однако ей препятствуют в этом процессе, а неготовую к этому Украину склоняют в ЕС.

Ранее Фицо час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой о финансовой помощи Украине. Он заявил, что не поддержит выделение Киеву денег на военные цели на саммите ЕС 18−19 декабря. Об этом политик сообщил на заседании парламентского комитета по европейским делам. Трансляцию вели на официальном сайте парламента.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

