В Праге со здания МВД сняли флаг Украины

По информации издания, Метнар заявил, что теперь на здании будут размещены только государственный флаг Чехии и флаг Европейского союза. В исключительных случаях к ним могут добавить флаги стран, чьи высшие руководители будут находиться в республике с официальным визитом. Решение нового главы ведомства вызвало критику со стороны парламентской оппозиции.