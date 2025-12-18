Ричмонд
В Праге со здания МВД сняли флаг Украины

Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, вступивший в должность 15 декабря, распорядился снять украинский флаг со здания министерства в Праге.

Новый министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, вступивший в должность 15 декабря, распорядился снять украинский флаг со здания министерства в Праге. Как сообщает новостной портал Idnes, флаг Украины был вывешен на здании МВД в районе Летна в знак солидарности после февраля 2022 года.

По информации издания, Метнар заявил, что теперь на здании будут размещены только государственный флаг Чехии и флаг Европейского союза. В исключительных случаях к ним могут добавить флаги стран, чьи высшие руководители будут находиться в республике с официальным визитом. Решение нового главы ведомства вызвало критику со стороны парламентской оппозиции.

В ноябре новый спикер нижней палаты парламента Томио Окамура также распорядился убрать украинский флаг со здания палаты. Эти решения последовали после парламентских выборов в октябре, на которых потерпели поражение правящие либеральные партии. Новое правительство сформировано из ранее оппозиционных правых и центристских движений, имеющих поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты.

Ранее сообщалось, что парламент Австрии не поддержал идею использования активов РФ для помощи Киеву.

