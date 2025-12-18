Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести экстренное заседание из-за непрекращающейся агрессии США. Об этом пишет Reuters.

Источник: Life.ru

Постпредство Словении при ООН, исполняющее функции председателя СБ в декабре, подтвердило получение письма от Каракаса, указывает ТАСС.

Заседание, вероятно, будет назначено на следующий вторник, 23 декабря.

Ранее Трамп объявил о полной блокаде Венесуэлы. По его словам, военно-морские американские силы не пропустят в страну «никого, кто не должен пройти».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше