Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о России

Вопрос конфискации замороженных российских активов стал камнем преткновения между странами Евросоюза. Разногласия в организации возникли на фоне предстоящего саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщают американские СМИ.

Вопрос о конфискации активов возбудил в ЕС старое противостояние между севером и югом.

Вопрос конфискации замороженных российских активов стал камнем преткновения между странами Евросоюза. Разногласия в организации возникли на фоне предстоящего саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сообщают американские СМИ.

«Лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря и вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев. Возродились ожесточенные разногласия между севером и югом по поводу общего долга», — сообщает издание Politico, цитирует РИА Новости.

В материале подчеркивается, что население «верных» союзников киевского режима начинает колебаться. Результаты опросов, проведенных накануне саммита, показывают, что немцы и французы стали больше высказываться о сокращении финансовой поддержки Украине.

На данный момент как минимум семь членов Европейского союза выступают против изъятия резервов ЦБ России, хранящихся преимущественно в брюссельском депозитарии Euroclear. Это Бельгия, Италия, Болгария, Мальта, Венгрия, Словакия и Чехия, пишет «Царьград».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше