Лавров прокомментировал заявления Пентагона о военных планах США: «Это подрывает надежды»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления США о намерении провести военные операции в Венесуэле. Он подчеркнул, что такие действия лишают всякой надежды на договоренности. Так министр заявил в ходе пресс-конференции с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.
Сергей Лавров назвал действия США в Карибском море «незаконными». Он отметил, что Вашингтон атакует гражданские суда без всяких последствий для Белого дома.
«Все это подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют», — подытожил Сергей Лавров.
Вечером 17 декабря США подняли самолеты вблизи Венесуэлы. Палубная авиация приведена в действие на фоне сообщений об угрозе начала вооруженного конфликта.