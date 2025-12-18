Ричмонд
Лавров прокомментировал заявления Пентагона о военных планах США: «Это подрывает надежды»

Лавров заявил, что планы США по Венесуэле лишают надежды договориться.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления США о намерении провести военные операции в Венесуэле. Он подчеркнул, что такие действия лишают всякой надежды на договоренности. Так министр заявил в ходе пресс-конференции с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Сергей Лавров назвал действия США в Карибском море «незаконными». Он отметил, что Вашингтон атакует гражданские суда без всяких последствий для Белого дома.

«Все это подрывает надежды на то, что можно договариваться в рамках нынешних раскладов сил на международной арене. Тем не менее открытость к диалогу Соединенные Штаты сохраняют», — подытожил Сергей Лавров.

Вечером 17 декабря США подняли самолеты вблизи Венесуэлы. Палубная авиация приведена в действие на фоне сообщений об угрозе начала вооруженного конфликта.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше