Самолет премьера Словакии Фицо серьезно повредили в аэропорту Брюсселя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о повреждении своего самолёта в аэропорту Брюсселя, куда он прибыл вечером в среду для участия в саммите Европейского союза. На своей странице в социальной сети политик написал, что автомобиль с трапом серьёзно разбил воздушное судно, сделав его непригодным для полётов, в результате чего делегации придётся оставить его в Бельгии.