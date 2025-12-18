Ричмонд
Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак не проходит службу в ВСУ

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который после своей отставки заявлял о намерении отправиться на фронт, не проходит службу в сухопутных войсках Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Следствие. Инфо» со ссылкой на генштаб ВСУ.

Источник: Life.ru

Сам Ермак на запросы журналистов не ответил. Его брат Денис, который, по данным издания, служит снайпером в иностранном легионе разведки, заявил, что Андрей к нему по поводу службы не обращался.

Ранее сообщалось, что Ермак помирился с Зеленским после коррупционного скандала. В Раде даже заявили, что Ермак начинает восстанавливать влияние в офисе главы киевского режима. Позже его заметили у резиденции экс-комика.

