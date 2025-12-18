Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак не проходит службу в ВСУ

Сам Ермак на запросы журналистов не ответил. Его брат Денис, который, по данным издания, служит снайпером в иностранном легионе разведки, заявил, что Андрей к нему по поводу службы не обращался.
Ранее сообщалось, что Ермак помирился с Зеленским после коррупционного скандала. В Раде даже заявили, что Ермак начинает восстанавливать влияние в офисе главы киевского режима. Позже его заметили у резиденции экс-комика.
