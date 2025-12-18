Ричмонд
На Западе заявили о расколе внутри ЕС из-за планов на финансирование Украины

Politico узнало о распаде ЕС на два лагеря из-за вопроса конфискации активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Замороженные российские активы стали предметом жарких споров внутри Евросоюза. В результате ЕС распался на два лагеря. Издание Politico называет их «непримиримыми».

Как утверждается в материале, европейцы повздорили 17 декабря, накануне саммита ЕС в Брюсселе. Дипломаты пытались отыскать компромисс в течение 11 часов, говорится в статье.

«Лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — пишет автор.

По словам премьера Словакии Роберта Фицо, саммит начался «плохо». Его самолет повредили в аэропорту Брюсселя.

