На Западе заявили о расколе внутри ЕС из-за планов на финансирование Украины

Как утверждается в материале, европейцы повздорили 17 декабря, накануне саммита ЕС в Брюсселе. Дипломаты пытались отыскать компромисс в течение 11 часов, говорится в статье.
«Лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга», — пишет автор.
По словам премьера Словакии Роберта Фицо, саммит начался «плохо». Его самолет повредили в аэропорту Брюсселя.
