WSJ: Трамп обсуждал с юристом возможность своего третьего срока

Глава Белого дома Дональд Трамп обсуждал с адвокатом Аланом Дершовицем, с которым он ранее работал, возможность своего повторного участия в президентских выборах, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на этого юриста.
По данным журналистов, указанный специалист входил в команду адвокатов американского лидера, когда тому в Конгрессе США объявлялся импичмент. Уточняется, что Дершовиц встречался с главой государства в Овальном кабинете, и юрист передал ему черновик своей книги под названием «Может ли президент Трамп конституционно отслужить третий срок?».
«Я сказал (американскому лидеру — прим. ред.): “Неясно, может ли президент стать президентом на третий срок, и неясно, допустимо ли это”», — заявил адвокат в интервью WSJ.
Газета также обратилась с вопросом к представителю Белого дома Эбигейл Джексон о встрече Трампа с юристом и позиции по третьему сроку. Она ответила, что Соединённым Штатам повезло бы, если бы президент проработал на этом посту больше времени. Согласно конституции США, «никто не может быть избран на должность президента более двух раз».
Напомним, в октябре политолог-американист Константин Блохин в беседе с aif.ru выразил мнение, что Трамп вряд ли будет переизбираться на третий срок в 2028 году из-за возраста. Летом 2028 года политику исполнится 82 года. 1 декабря американский лидер заявил, что время, которое у него остаётся на посту главы государства, является «вечностью».