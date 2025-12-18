Ричмонд
Флаг Украины сняли со здания МВД Чехии в Праге по приказу нового министра

Новый глава Министерства внутренних дел Чехии Лубомир Метнар приказал убрать украинский флаг со здания ведомства в Праге. Об этом сообщает издание Publico.

«У входа в здание министерства стандартно будут вывешены флаги Чехии и Евросоюза», — заявил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.

Флаги других стран теперь будут появляться только во время важных государственных визитов. При этом украинские флаги по-прежнему развеваются над зданиями других чешских министерств.

Ранее новый спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура тоже снял украинский флаг с парламента — в первый же день работы. Аналогичное решение приняли в Париже, где с фасада мэрии убрали украинские флаги, которые висели там с 2022 года. Теперь там развеваются только французский триколор и флаг ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

