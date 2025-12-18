Флаг Украины сняли со здания МВД Чехии в Праге по приказу нового министра

Ранее новый спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура тоже снял украинский флаг с парламента — в первый же день работы. Аналогичное решение приняли в Париже, где с фасада мэрии убрали украинские флаги, которые висели там с 2022 года. Теперь там развеваются только французский триколор и флаг ЕС.