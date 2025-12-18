Зеленский внезапно поменял план визита в Польшу

«Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу (19 декабря). Эту дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с Каролем Навроцким. Оказывается, украинский президент также проведет встречу с Вложимежем Чажастым», — говорится в материале.
По словам главы канцелярии Сейма Марека Сивеца, визит Зеленского в польский парламент будет демонстрацией того, что сотрудничество с Киевом имеет важное значение для Варшавы.
Вчера спикер сейма Польши Вложимеж Чажастый подтвердил визит Владимира Зеленского в Варшаву в пятницу.
Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого приехать в Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение — аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения «неблагодарности» на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.