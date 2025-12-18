Зеленский внезапно поменял план визита в Польшу

Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого приехать в Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.