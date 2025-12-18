Палата представителей США не поддержала резолюцию против войны в Венесуэле

За документ проголосовали 211 конгрессменов. Против — 213.
Кроме того, законодатели решили отклонить резолюцию о прекращении использования американских военных против наркокартелей в Западном полушарии.
Перед этим Венесуэла направила запрос в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание. Страна обвинила США в продолжающейся агрессии. Постпредство Словении при ООН, председательствующее в Совбезе в декабре, подтвердило получение письма от Каракаса. Заседание, скорее всего, назначат на вторник, 23 декабря.
Ранее состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе разговора Путин выразил восхищение мужеством народа Венесуэлы и решительно поддержал его в защите суверенитета и мира в регионе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.