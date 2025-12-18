Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палата представителей США не поддержала резолюцию против войны в Венесуэле

Палата представителей США отклонила резолюцию, которая запрещала бы применять американские войска в боевых действиях против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

За документ проголосовали 211 конгрессменов. Против — 213.

Кроме того, законодатели решили отклонить резолюцию о прекращении использования американских военных против наркокартелей в Западном полушарии.

Перед этим Венесуэла направила запрос в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание. Страна обвинила США в продолжающейся агрессии. Постпредство Словении при ООН, председательствующее в Совбезе в декабре, подтвердило получение письма от Каракаса. Заседание, скорее всего, назначат на вторник, 23 декабря.

Ранее состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе разговора Путин выразил восхищение мужеством народа Венесуэлы и решительно поддержал его в защите суверенитета и мира в регионе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше