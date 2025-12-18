Конгресс США отклонил резолюцию, запрещающую военные действия против Венесуэлы

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию, которая требовала бы получения одобрения законодательного органа для проведения военных действий на территории Венесуэлы или против неё.
По результатам голосования, против резолюции высказались 213 конгрессменов, в то время как 211 поддержали её.
США обосновывают своё военное присутствие в Карибском регионе необходимостью борьбы с наркоторговлей. В сентябре и октябре американские вооружённые силы неоднократно уничтожали у побережья Венесуэлы катера, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков.
Ранее Трамп заявил о желании США вернуть права на нефть в Венесуэле.
