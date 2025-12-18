В последнее время вопрос о замороженных российских активах в Европе стал одним из наиболее острых в международной повестке. Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял о критической необходимости получения этих средств для поддержки обороноспособности и экономики страны. Однако внутри Европейского союза консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Особенно жёсткую позицию заняла Венгрия, которая открыто отвергла принцип лояльного сотрудничества с ЕС в данном вопросе. В то же время западные СМИ сообщают о дополнительном внешнем давлении на европейские страны. Команда президента США Дональда Трампа активно убеждает европейских союзников не передавать замороженные средства Киеву.