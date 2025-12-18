Ричмонд
В ЕС произошёл раскол из-за споров о конфискации активов России

Перед началом саммита в Брюсселе среди лидеров Европейского союза возникли серьёзные разногласия по вопросу конфискации замороженных российских активов и финансирования Украины. Как сообщает Politico, вечером в среду руководители стран разделились на непримиримые лагеря, что поставило под угрозу достижение компромисса.

Источник: Life.ru

По данным издания, дипломаты в течение 11 часов пытались выработать соглашение, которое позволило бы сохранить пакет финансовой помощи для Киева. В материале утверждается, что начинают вырисовываться первые контуры возможного выхода из тупика, но окончательное решение потребует многочасовых переговоров.

В последнее время вопрос о замороженных российских активах в Европе стал одним из наиболее острых в международной повестке. Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно заявлял о критической необходимости получения этих средств для поддержки обороноспособности и экономики страны. Однако внутри Европейского союза консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Особенно жёсткую позицию заняла Венгрия, которая открыто отвергла принцип лояльного сотрудничества с ЕС в данном вопросе. В то же время западные СМИ сообщают о дополнительном внешнем давлении на европейские страны. Команда президента США Дональда Трампа активно убеждает европейских союзников не передавать замороженные средства Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

