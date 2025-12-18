Мелони: ЕС займётся активами РФ в других странах после изъятия средств в Euroclear

В Евросоюзе принимают решение относительно изъятия замороженных российских средств в бельгийской системе Euroclear. Если ответ будет положительным, то ЕС займется активами РФ в других странах. Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, цитирует Politico.
Политик также отметила, что решение об использовании активов РФ будут принимать европейские лидеры.
«Было бы недальновидно сосредотачивать внимание на одной структуре, которая удерживает замороженные российские суверенные активы, в частности Euroclear, когда в финансовых системах других стран-партнеров также есть замороженные активы», — заявила Джорджа Мелони.
При этом премьер Италии признала, что Россия — лишь «воображаемый враг» Европы. Она назвала главной проблемой ЕС неспособность принимать решения.