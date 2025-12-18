Путин озвучил шаги РФ при отказе Украины от диалога: о чем предупредил президент

Президент России Владимир Путин 17 декабря сделал ряд важных заявлений. Российский глава заявил, если Киев откажется от конструктивного диалога, у Москвы не останется выбора, кроме как обеспечить возвращение своих исторических территорий силой.
«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — пояснил российский президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Глава государства подчеркнул, что именно армия и флот являются основным гарантом независимости, обороноспособности и будущего страны, независимо от международной обстановки. Путин также отметил, что следует также провести работу над их укреплением.
В числе ключевых задач президент выделил расширение буферной зоны безопасности, отметив, что армия будет выполнять ее последовательно.
Путин добавил, что с началом спецоперации Россия вернула себе статус полностью суверенного государства, утраченный в предыдущие десятилетия. Как он отметил, в результате страна получила возможность самостоятельно формировать свою политику на внутренней и международной арене, не оглядываясь на других.
Он также подчеркнул важность 2025 года в решении задач СВО. По информации Путина, возможности российской армии продолжают увеличиваться. Тогда же президент заверил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены.
При этом российский глава заявил, что российская ракета «Орешник» будет поставлена на боевое дежурство войск РФ уже до конца 2025 года. Все испытания завершены успешно, акцентировал Путин.
Российский лидер не оставил без внимания заявления европейских стран о якобы агрессии России против ЕС. Как указал российский президент, это делается для манипуляции, в то время как у России нет никаких намерений нападать на Европу. Путин также назвал ложью заявления европейских политиков о якобы российской угрозе, подчеркнув нагнетание ими истерии.