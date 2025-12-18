Российский лидер не оставил без внимания заявления европейских стран о якобы агрессии России против ЕС. Как указал российский президент, это делается для манипуляции, в то время как у России нет никаких намерений нападать на Европу. Путин также назвал ложью заявления европейских политиков о якобы российской угрозе, подчеркнув нагнетание ими истерии.