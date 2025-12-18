Ричмонд
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США 17 декабря нанесли удар по якобы перевозившему наркотики судну в Восточной части Тихого океана. Об этом сообщило Южное командование ВС США.а, сообщили в Пентагоне.

Источник: Reuters

«Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в сообщении командования в X. В нем также сказано, что в результате удара погибли четыре человека.