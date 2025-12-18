Лукашенко предложил США совместно работать по урегулированию в Венесуэле

Лукашенко подчеркнул, что такое сотрудничество будет направлено на то, чтобы «венесуэльский народ жил в мире, а американцы не гибли на чужой земле». Он отметил, что в ситуациях, где есть возможность сохранить жизни, необходимо этим воспользоваться.
«Будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее», — подчеркнул белорусский лидер.
Также в интервью Лукашенко положительно оценил новую стратегию национальной безопасности США. Он назвал документ «приличным» и заявил, что его реализация на практике станет «подарком для мира».
