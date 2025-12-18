Врач Новоселов: когнитивные способности Трампа будут ускоренно снижаться

«К чему всё это приведет не могу сказать, поскольку все мы индивидуальны и будущее никто не знает. Но процесс старения мозга, когнитивное снижение у Трампа из-за ритма жизни будет идти ускоренно… У людей интеллектуальной деятельности — писателям, художникам, политикам — в возрасте президента США нагрузка должна составлять 25% от той, которая была в молодости», — подытожил Новоселов.