Врач Новоселов: когнитивные способности Трампа будут ускоренно снижаться

У президента США Дональда Трампа наблюдаются когнитивные нарушения, сказал aif.ru врач-геронтолог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов, комментируя публикации иностранных СМИ о том, что американский лидер засыпает на публичных мероприятиях.
«У Трампа нет деменции, это сто процентов. Но то, что у него присутствуют когнитивные нарушения, — точно», — сказал Новоселов.
Врач добавил, что глубину нарушений определить сложно, однако при этом отметил, что, учитывая те колоссальные нагрузки, которые испытывает президент США в свои старческие 79 лет, его когнитивные функции будут снижаться ускоренными темпами.
«К чему всё это приведет не могу сказать, поскольку все мы индивидуальны и будущее никто не знает. Но процесс старения мозга, когнитивное снижение у Трампа из-за ритма жизни будет идти ускоренно… У людей интеллектуальной деятельности — писателям, художникам, политикам — в возрасте президента США нагрузка должна составлять 25% от той, которая была в молодости», — подытожил Новоселов.
