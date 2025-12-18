Украинский флаг был снят со здания министерства внутренних дел Чехии в Праге, сообщил чешский портал Idnes.
Кроме того, Метнар отметил, что время от времени к ним будут прибавляться флаги стран, руководителей которых принимают в стране. Парламентская оппозиция подвергла критике решение нового министра. Флаг Украины находился на здании МВД Чехии с февраля 2022 года.
Напомним, в начале ноября лидер партии SPD («Свобода и прямая демократия») и спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура распорядился убрать флаг Украины с фасада парламента республики. Он отметил, что это «определенный символ». Окамура также обратил внимание, что снятие полотна со здания заняло всего несколько секунд.
Позже первый зампредседателя движения ANO («Акция недовольных граждан») Карел Гавличек, который недавно возглавил министерство промышленности и торговли Чехии, подчеркнул, что украинские флаги следует постепенно снимать со зданий государственных учреждений республики. Он пояснил, что эти полотна уже выполнили свою цель.