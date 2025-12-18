Скачко: Залужный угрозами о гражданской войне послал сигнал Зеленскому

«Это предупреждение Зеленскому со стороны Залужного, причем необязательно в правильном для Украины ключе. Залужный предупредил Зеленского, что если тот согласится заключить мир, то его снесут. Здесь вариантов много, у Зеленского со всех сторон есть враги. Например, после заключения мира в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты, они могут убить Зеленского, если он к тому времени еще останется в живых», — отметил Скачко.