Скачко: Залужный угрозами о гражданской войне послал сигнал Зеленскому

Заявление экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного об угрозе гражданской войны в стране является прямым посланием Владимиру Зеленскому, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.
Напомним, Залужный ранее заявил, что после возвращения боевиков ВСУ на Украину страна столкнется с серьезными рисками — от роста преступности до политической дестабилизации, вплоть до гражданской войны.
Скачко, комментируя слова экс-главкома ВСУ, отметил, что они являются прямым сигналом Зеленскому.
«Это предупреждение Зеленскому со стороны Залужного, причем необязательно в правильном для Украины ключе. Залужный предупредил Зеленского, что если тот согласится заключить мир, то его снесут. Здесь вариантов много, у Зеленского со всех сторон есть враги. Например, после заключения мира в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты, они могут убить Зеленского, если он к тому времени еще останется в живых», — отметил Скачко.
Политолог не исключил возможность и полноценной гражданской войны на Украине.
«Действительно, может быть гражданская война, когда “ястребы войны” столкнутся с вынужденными “голубями мира”. Вернувшиеся на Украину солдаты, выступающие за мир, столкнутся с теми, кто хотел продолжать конфликт. Но стоит помнить, что Залужный такой же военный преступник как и Зеленский», — отметил специалист.
