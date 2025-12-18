В Госдуме начали проверку из-за «платных» круглых столов

В Госдуме инициировано служебное расследование на фоне информации о возможной продаже права участия в парламентских круглых столах. Поводом стали сообщения о коммерческом характере отдельных мероприятий, прошедших в стенах нижней палаты.
Как стало известно, вопрос был поднят на закрытой части пленарного заседания 17 декабря. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о начале внутренней проверки и обозначил возможные последствия для причастных к организации подобных мероприятий.
Ранее замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила о фактах взимания платы за участие в круглых столах. В этом контексте упоминалась ассоциация World Expert Association, которая 28 ноября провела в Думе мероприятие по предпринимательству и планирует еще два — по другим тематикам.
В ходе обсуждения были названы фамилии депутатов, которые могли быть связаны с оформлением и проведением этих встреч. Речь идет о представителях ЛДПР Андрее Свинцове и Каплане Панеше, а также о депутате от «Новых людей» Розе Чемерис. Спикер палаты указал, что ответственность может наступить для тех, кто подписывал заявки, оформлял пропуска и не контролировал процесс организации. Не исключено и применение самых жестких мер — вплоть до лишения мандатов.
Мандатная комиссия Госдумы заявила о готовности завершить разбирательство в сжатые сроки. Предварительно итоги проверки могут быть подведены до 23 декабря.
При этом часть упомянутых парламентариев отвергла свою причастность к организации подобных мероприятий. Отмечается, что Роза Чемерис ранее получала предложение о выдвижении на выборы 2026 года от ЛДПР, однако сама она настаивает, что не занималась проведением круглых столов в Думе. Аналогичную позицию обозначил и депутат Свинцов.
