В Госдуме начали проверку из-за «платных» круглых столов

В ходе обсуждения были названы фамилии депутатов, которые могли быть связаны с оформлением и проведением этих встреч. Речь идет о представителях ЛДПР Андрее Свинцове и Каплане Панеше, а также о депутате от «Новых людей» Розе Чемерис. Спикер палаты указал, что ответственность может наступить для тех, кто подписывал заявки, оформлял пропуска и не контролировал процесс организации. Не исключено и применение самых жестких мер — вплоть до лишения мандатов.