Стали известны подробности целей визита Токаева в Японию

Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, — энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор и транспорт. Со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта и Қазақстан темір жолы. Со стороны Японии — Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power и RIKEN KOGYO.