Стали известны подробности целей визита Токаева в Японию

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева заявил, что в ходе визита президента Казахстана в Японию будут подписаны соглашения на миллиарды долларов, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем Telegram-канале сообщил, что совокупная стоимость коммерческих соглашений, планируемых к подписанию в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию, составит свыше 3,7 миллиарда долларов. Ожидается, что президент лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса.

Всего планируется подписание более 40 документов. Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, — энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор и транспорт. Со стороны Казахстана документы подпишут такие компании, как Самрук-Қазына, KEGOC, Казатомпром, Тау-Кен Самрук, Казпочта и Қазақстан темір жолы. Со стороны Японии — Marubeni, MUFG Bank, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Energy, Toshiba, JOGMEC, Kansai Electric Power и RIKEN KOGYO.

Программа визита президента в Японию насыщена официальными переговорами и деловыми встречами.