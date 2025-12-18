Премьер Италии призвала ЕС не ограничиваться Euroclear в вопросе активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае принятия решения об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, Европейскому союзу необходимо будет рассмотреть вопрос не только о средствах, находящихся в бельгийской расчётно-клиринговой системе Euroclear, но и об активах, удерживаемых в финансовых системах других стран-членов блока. Её слова приводит газета Politico.
Как подчеркнула Мелони, было бы недальновидно фокусироваться исключительно на Euroclear, игнорируя замороженные средства, размещённые в других юрисдикциях ЕС.
По её мнению, окончательное решение по данному вопросу должны принимать европейские лидеры.
