Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Италии призвала ЕС не ограничиваться Euroclear в вопросе активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае принятия решения об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, Европейскому союзу необходимо будет рассмотреть вопрос не только о средствах, находящихся в бельгийской расчётно-клиринговой системе Euroclear, но и об активах, удерживаемых в финансовых системах других стран-членов блока.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае принятия решения об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, Европейскому союзу необходимо будет рассмотреть вопрос не только о средствах, находящихся в бельгийской расчётно-клиринговой системе Euroclear, но и об активах, удерживаемых в финансовых системах других стран-членов блока. Её слова приводит газета Politico.

Как подчеркнула Мелони, было бы недальновидно фокусироваться исключительно на Euroclear, игнорируя замороженные средства, размещённые в других юрисдикциях ЕС.

По её мнению, окончательное решение по данному вопросу должны принимать европейские лидеры.

Ранее сообщалось, что произошла перепалка в бундестаге, Мерц против АдГ из-за активов России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше