Премьер Италии призвала ЕС не ограничиваться Euroclear в вопросе активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае принятия решения об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, Европейскому союзу необходимо будет рассмотреть вопрос не только о средствах, находящихся в бельгийской расчётно-клиринговой системе Euroclear, но и об активах, удерживаемых в финансовых системах других стран-членов блока. Её слова приводит газета Politico.