Поводом стала речь федерального канцлера Фридриха Мерца. Он заявил, что лично будет добиваться в Брюсселе передачи этих средств Украине.
Это вызвало резкую реакцию от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Сопредседатель партии Тино Хрупалла назвал инициативу незаконной и обвинил Мерца в разжигании войны. Он напомнил, сколько денег немецкие налогоплательщики уже потратили на поддержку Киева.
«Следуя девизу “чужими деньгами легко управлять”, федеральный канцлер реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов», — заявил Хрупалла.
Конфликт обострился, когда председатель земельной группы ХСС Александр Хоффманн обвинил АдГ в работе на интересы США. Спор перерос в громкую перепалку. Вице-спикер Бундестага Омид Нурипур вмешался, чтобы восстановить порядок.
