В Бундестаге начался скандал из-за планов Мерца передать Киеву активы России

В Бундестаге разгорелся громкий скандал во время обсуждения замороженных российских активов. Депутаты перешли на крики прямо в эфире трансляции заседания.

Источник: Life.ru

Поводом стала речь федерального канцлера Фридриха Мерца. Он заявил, что лично будет добиваться в Брюсселе передачи этих средств Украине.

Это вызвало резкую реакцию от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Сопредседатель партии Тино Хрупалла назвал инициативу незаконной и обвинил Мерца в разжигании войны. Он напомнил, сколько денег немецкие налогоплательщики уже потратили на поддержку Киева.

«Следуя девизу “чужими деньгами легко управлять”, федеральный канцлер реализует свой агрессивный план по изъятию российских активов», — заявил Хрупалла.

Конфликт обострился, когда председатель земельной группы ХСС Александр Хоффманн обвинил АдГ в работе на интересы США. Спор перерос в громкую перепалку. Вице-спикер Бундестага Омид Нурипур вмешался, чтобы восстановить порядок.

Ранее, накануне саммита ЕС в Брюсселе, лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по конфискации российских активов и финансированию Украины. Вечером 17 декабря они раскололись на два лагеря, и компромисс оказался под угрозой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

