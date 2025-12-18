Названы три главные причины провалов ВСУ на поле боя

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его данным, с начала года российские войска взяли под контроль более 300 населенных пунктов и свыше 6 тыс. кв. км территории, что примерно на треть превышает показатели прошлого года.