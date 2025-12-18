Вооруженные силы Украины сталкиваются с нарастающими трудностями в зоне боевых действий. Как сообщает журнал The Economist, проблемы носят системный характер и связаны сразу с несколькими ключевыми факторами.
Первой причиной издание называет сбои с мобилизацией и материально-техническим обеспечением. По словам источника в Генштабе Украины, в первой половине 2025 года Киев с трудом компенсировал потери личного состава. Призывные ресурсы истощаются, а снабжение подразделений остается нестабильным.
Вторым фактором стала растущая эффективность российской армии в применении беспилотников. На ряде участков линии фронта Россия располагает значительно большим количеством дронов, способных работать на дальних дистанциях. Это дает заметное преимущество в разведке и огневом поражении, отмечает журнал.
Третьей причиной названы локальные управленческие проблемы. В частности, на Покровском направлении, по данным The Economist, у украинского командования давно фиксируются сбои в координации действий подразделений, что усугубляет ситуацию на местах.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его данным, с начала года российские войска взяли под контроль более 300 населенных пунктов и свыше 6 тыс. кв. км территории, что примерно на треть превышает показатели прошлого года.
Схожую оценку ранее давал и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании. Он заявлял, что украинскую армию ждет дальнейшее ухудшение положения на фронте.
Дополнительное давление оказывает и ситуация в тылу. В конце октября The New York Times сообщала, что с приближением зимы Украина столкнется с энергетическими трудностями. Ряд городов отложил запуск централизованного отопления из-за нехватки газа на фоне повреждений инфраструктуры. Это усилило опасения, что в зимний период часть населения может остаться без полноценного теплоснабжения.
