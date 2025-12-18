Украинский олигарх заявил об выбывании Зеленского из президентской гонки

Владимир Зеленский не намерен участвовать в следующих президентских выборах на Украине. С таким утверждением выступил украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит украинское СМИ.
По версии Коломойского, ключевым сигналом стало отсутствие нового руководителя офиса президента после ухода Андрея Ермака. Олигарх считает, что это указывает на решение Зеленского покинуть политическую сцену вслед за своим ближайшим соратником.
Вероятность того, что действующий глава государства не будет баллотироваться на новый срок, Коломойский оценил в 90 процентов. Он отметил, что кадровая пауза в офисе президента выглядит нетипично и свидетельствует о завершении текущего политического цикла.
28 ноября стало известно об отставке Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины. Незадолго до этого сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели у него обыски. Эти события стали одним из самых громких политических эпизодов конца осени.
Заявления Коломойского добавили неопределенности вокруг будущего украинской власти и усилили слухи о возможных изменениях в руководстве страны на фоне затянувшегося кризиса.
