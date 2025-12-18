Трамп утверждает, что армия США является самой могущественной в мире

При этом ранее в Пентагоне признали, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр армии США Дэниел Дрисколл указал, что Штаты не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить «дрон за 800 долларов».