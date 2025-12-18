Ричмонд
Скачко: Залужный может устроить переворот и сместить Зеленского

Залужный заявил, что после возвращения боевиков ВСУ на Украину страна столкнется с серьезными рисками, вплоть до гражданской войны. Политолог Скачко назвал это прямым посланием Зеленскому.

Источник: Аргументы и факты

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может устроить военный переворот в стране и сместить Владимира Зеленского, сообщил в беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.

Напомним, Залужный ранее заявил, что Украина столкнется с большими проблемами после возвращения боевиков ВСУ «на гражданку».

Скачко, комментируя это заявление, отметил, что и для самого Зеленского благоприятного исхода не существует.

«Залужный вполне может устроить подобие военного мятежа или переворота на Украине со смещением Зеленского. Убьют при этом последнего или нет — это как карта ляжет. Но это возможно. Причем чем дольше продолжается неразбериха в ЕС, чем больше растет давление со стороны США и чем больше непонятных ситуаций во всех сферах жизни самой Украины, тем больше вероятность такого переворота», — пояснил Скачко.

По словам политолога, предупреждение Залужного о проблемах в стране после заключения мира — прямой сигнал Зеленскому, у которого и без того много врагов со всех сторон.

Ранее Вассерман сообщил, что партнеры ликвидируют Зеленского, обвинив его во всех бедах Киева.

