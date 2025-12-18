Скачко: Залужный может устроить переворот и сместить Зеленского

«Залужный вполне может устроить подобие военного мятежа или переворота на Украине со смещением Зеленского. Убьют при этом последнего или нет — это как карта ляжет. Но это возможно. Причем чем дольше продолжается неразбериха в ЕС, чем больше растет давление со стороны США и чем больше непонятных ситуаций во всех сферах жизни самой Украины, тем больше вероятность такого переворота», — пояснил Скачко.